METEO MILANO – SOLE prevalente ancora a lungo, ma attenzione a NEBBIE e SMOG. Le PREVISIONI

Tempo stabile in Italia grazie all’alta pressione

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati! Oramai da alcuni giorni la Penisola Italiana si trova all’interno di una vasta area anticiclonica con valori massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa tra Isole Britanniche, Francia ed Europa centrale. Questo porta tempo stabile anche in Italia, specie al Centro-Nord, dove troviamo cieli soleggiati ma con la stabilità atmosferica che porta anche alla formazione di nebbie ed un aumento della concentrazione dello smog. Delle correnti più fresche dai quadranti nord-orientali interessano ancora il Sud Italia, portando della nuvolosità in transito ma con pochi fenomeni attesi. Vediamo di seguito le previsioni nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per la giornata odierna

Meteo oggi – Giornata stabile anche quella di odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, ma con banchi di nebbia in Pianura Padana. Nel corso delle ore pomeridiane non sono attese variazioni di rilievo, con la nebbia che nelle ore centrali della giornata tenderà leggermente a diminuire per poi tornare a farsi più intensa a partire dal tardo pomeriggio. Nei pressi del Fiume Po la nebbia risulterà persistente per tutto l’arco della giornata. Anche in serata si rinnoveranno condizioni tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e nebbie in pianura. Le temperature su Milano risulteranno particolarmente contenute comprese tra 2°C e 7°C. I venti saranno assenti o deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Milano e la Lombardia. Sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Ancora nebbia in Pianura Padana, ma in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli stellati e banchi di nebbia in pianura. Le temperature su Milano saranno comprese tra 2°C e 8°C. I venti risulteranno deboli dai quadranti occidentali. Vediamo la tendenza meteo per il fine settimana.