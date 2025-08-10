Meteo Milano – Sole prevalente e caldo nei prossimi giorni, le previsioni

Meteo Milano, la situazione
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Bacino del Mediterraneo interessato da un campo d’alta pressione in affermazione ed ulteriore consolidamento. Atteso tempo stabile con caldo intenso sull’Italia almeno fino alla festività di Ferragosto. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Previsioni meteo Milano oggi
Meteo Milano – Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata diffusamente stabile sulla Lombardia con cieli prevalentemente sereni. Nel corso del pomeriggio tempo ancora diffusamente stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su Milano. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento su Milano e comprese tra i +24/+25°C della notte ed i +36/+37°C del pomeriggio.
Meteo Milano lunedì 11 agosto
Settimana al via con stabilità diffusa e sole nel corso del mattino su tutta la Lombardia. Nel corso del pomeriggio tempo ancora diffusamente stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su Milano; innocui addensamenti prenderanno forma a ridosso delle Alpi, ma in rapido dissolvimento serale. Temperature stazionarie o con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +24/+25°C della notte ed i +36/+37°C del pomeriggio.
Prossima settimana tempo estivo con caldo intenso
Prossima settimana che vedrà un dominio dell’alta pressione sull’Italia. Condizioni meteo che si manterranno stabili anche sulla Lombardia con le giornate su Milano che trascorreranno prevalentemente soleggiate o al più con qualche innocuo addensamento di passaggio. Qualche acquazzone pomeridiano tornerà ad interessare i settori alpini. Caldo intenso con temperature massime che si porteranno sin verso i +37/+38°C.
