Domenica 17 Agosto
Meteo Milano – Tempo mediamente stabile e caldo fino ad inizio settimana, poi atteso un peggioramento

di Davide Gallicchio

Previsioni meteo Milano.

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Lacuna barica in quota presente sul Mediterraneo centro-meridionale penalizza in particolare le regioni meridionali e parte del centro, mentre il nord al momento è più protetto dall’alta pressione presente sull’Europa centro-occidentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata diffusamente stabile sulla Lombardia con cieli prevalentemente sereni. Nel corso del pomeriggio tempo ancora diffusamente stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su Milano, mentre acquazzoni e temporali potranno prendere forma su Alpi e Prealpi. Nubi sparse nottetempo.  Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +23/+25°C della notte ed i +33/+34°C del  pomeriggio.

Meteo Milano lunedì 18 agosto

Avvio di settimana caratterizzata da una mattinata diffusamente stabile sulla Lombardia con cieli prevalentemente sereni. Nel corso del pomeriggio qualche acquazzone o temporali potrà prendere forma su Alpi e Prealpi, mentre su Milano il tempo si manterrà asciutto. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +31/+32°C del  pomeriggio.

Avvio di settimana ancora stabile, poi tendenza al peggioramento

Prossima settimana che vedrà un cedimento dell’alta pressione sull’Italia. Tempo ancora mediamente stabile atteso  nella giornata di martedì, poi tra mercoledì e giovedì è atteso il passaggio di un impulso perturbato con forte maltempo ed un brusco calo termico.

Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

