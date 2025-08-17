Meteo Milano – Tempo mediamente stabile e caldo fino ad inizio settimana, poi atteso un peggioramento

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Lacuna barica in quota presente sul Mediterraneo centro-meridionale penalizza in particolare le regioni meridionali e parte del centro, mentre il nord al momento è più protetto dall’alta pressione presente sull’Europa centro-occidentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata diffusamente stabile sulla Lombardia con cieli prevalentemente sereni. Nel corso del pomeriggio tempo ancora diffusamente stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su Milano, mentre acquazzoni e temporali potranno prendere forma su Alpi e Prealpi. Nubi sparse nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +23/+25°C della notte ed i +33/+34°C del pomeriggio.

Meteo Milano lunedì 18 agosto

Avvio di settimana caratterizzata da una mattinata diffusamente stabile sulla Lombardia con cieli prevalentemente sereni. Nel corso del pomeriggio qualche acquazzone o temporali potrà prendere forma su Alpi e Prealpi, mentre su Milano il tempo si manterrà asciutto. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +31/+32°C del pomeriggio.

Avvio di settimana ancora stabile, poi tendenza al peggioramento

Prossima settimana che vedrà un cedimento dell’alta pressione sull’Italia. Tempo ancora mediamente stabile atteso nella giornata di martedì, poi tra mercoledì e giovedì è atteso il passaggio di un impulso perturbato con forte maltempo ed un brusco calo termico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.