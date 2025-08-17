Meteo Roma – Ancora caldo sulla capitale con qualche disturbo pomeridiano nel Lazio; le previsioni

Davide Gallicchio



Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.