Meteo Roma – Ancora caldo sulla capitale con qualche disturbo pomeridiano nel Lazio; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico sposta i suoi massimi barici ad ovest dell’Italia, mantenendo attiva una circolazione umida ed instabile in quota. Weekend che proseguirà quindi con caldo anche intenso sull’Italia, ma non mancheranno i temporali durante le ore più calde della giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi, domenica 17 agosto
Giornata di domenica 17 agosto che vedrà condizioni meteo invariate sul Lazio. Attesa una mattinata con nubi di passaggio sulla capitale con occasionali brevi acquazzoni sui settori meridionali della provincia. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori interni, in riassorbimento serale. Possibili fenomeni nella seconda parte pomeriggio anche sulla capitale, ma in miglioramento serale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +32/+34°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di lunedì 18 agosto che vedrà una mattinata con sole prevalente su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio torneranno acquazzoni e temporali sui settori interni, sino a lambire la capitale, in riassorbimento serale. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +21/+23°C della notte ed i +31/+33°C del pomeriggio.
Prossima settimana possibili passaggi instabili
Prossima settimana che vedrà un cedimento dell’alta pressione sull’Italia. Dopo una giornata di lunedì ancora a rischio instabilità, tempo più asciutto sulla capitale è atteso nella giornata di martedì, poi a seguire non è escluso il passaggio di un impulso perturbato con forte maltempo, ma da confermare. Atteso un graduale progressivo calo termico.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.
Meteo su Roma incerto nei prossimi giorni con qualche acquazzone pomeridiano, poi possibile peggioramento da metà settimana con calo termico. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.