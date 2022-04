METEO MILANO – Stabilità ad OLTRANZA sulla LOMBARDIA, con massime fino a +25°C

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! In attom un progressivo rinforzo del promontorio d’alta pressione che sta apportando velature e temperature in generale aumento in Italia: osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di maggiore nuvolosità sulla Sardegna e sui settori occidentali della Sicilia. Su Milano assisteremo ad un rialzo delle temperature che potranno raggiungere anche i +25°C nella giornata di venerdì. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Milano oggi

Meteo – Stabilità diffusa per questo mercoledì 13 aprile: al mattino avremo tempo asciutto con cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione per nuvolosità alta in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con molte velature in transito e maggiori addensamenti su settori alpini e prealpini. Tra la serata e la nottata arriveranno ampie schiarite che renderanno i cieli in prevalenza sereni. Temperature in aumento, comprese su Milano tra 12°C e 21°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo domani – Per la giornata di giovedì avremo cieli poco nuvolosi al mattino; nel corso delle ore pomeridiane avremo cieli sereni o poco nuvolosi specie sui settori orientali e su quelli Alpini. Nel corso della serata si rinnoveranno condizioni di tempo stabile senza particolari variazioni. Le temperature subiranno un ulteriore incremento, comprese tra 23°C e 12°C. I venti soffieranno dai quadranti orientali o sud-orientali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.