METEO ITALIA – PASQUA e PASQUETTA con calo termico, possibile perturbazione atlantica e maltempo a seguire

Alta pressione sul Mediterraneo e temperature al di sopra delle medie

Seconda parte della settimana che vedrà un aumento più consistente delle temperature con valori anche di 6-8 gradi sopra media in Italia. Condizioni meteo più soleggiate e massime che non faticheranno a raggiungere i +22/24 gradi su Nord-Ovest, Toscana, Lazio, Campania e Isole Maggiore con punte anche di +25 gradi. Condizioni meteo stabili e clima mite in Italia almeno fino al weekend quando un fronte freddo in arrivo da est potrebbe portare un calo termico e un rapido peggioramento meteo.

Fronte freddo nel weekend di Pasqua, temperature in calo ma pochi fenomeni

Aggiornamenti dei principali modelli meteo che anche questa mattina confermano un cambio di circolazione per il prossimo weekend con aria più fredda in arrivo tra Pasqua e Pasquetta. L’anticiclone dovrebbe infatti elevarsi sull’Europa occidentale fino a raggiungere la Scandinavia. Pochi però al momento i fenomeni previsti in Italia con un blando peggioramento meteo che potrebbe interessare solo le regioni del medio Adriatico e il Sud. Molto più interessante in termini di precipitazioni potrebbe essere la prossima settimana.

Dopo Pasqua Italia nel mirino di una perturbazione atlantica

Condizioni meteo localmente instabili in Italia all’inizio della prossima settimana ma con clima più freddo. Entro la fine della seconda decade però sia il modello americano GFS che l’europeo ECMWF propongono il ritorno del maltempo. Questa volta potrebbe trattarsi di una perturbazione atlantica la quale giungerebbe da ovest e porterebbe piogge anche sulle regioni del Nord, dove la siccità ha raggiunto livelli preoccupanti. Peggioramento meteo che sarà comunque da confermano ma che potrebbe non essere isolato.

