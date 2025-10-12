Meteo Milano – Stabilità prevalente, ma attenzione al ritorno di nubi basse e nebbie

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico mediamente livellato attorno ai 1026 hPa garantirà condizioni meteo stabili su gran parte d’Italia. Bel tempo atteso anche nei prossimi giorni con temperature miti, specie di giorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 12 ottobre

Weekend che proseguirà con tempo stabile. Giornata di domenica al via con stabilità su tutta la Lombardia, ma con nebbie e nubi basse diffuse. Nel corso del pomeriggio bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Tornano le foschie e le nubi basse nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +12/+14°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.

Meteo Milano lunedì 13 ottobre

La nuova settimana inizierà all’insegna di una mattinata con foschie e nubi basse sui settori di pianura e sulla città di Milano, più sole su Alpi e Prealpi. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con stabilità, ma con addensamenti residui anche su Milano. Temperature in calo nei valori massimi e comprese tra i +12/+14°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Prossima settimana nel complesso stabile

Meteo che si manterrà stabile sulla Lombardia e sulla città di Milano nel corso della prossima settimana con bel tempo nella giornata martedì, seppur con nebbie e nubi basse in pianura al mattino e durante le ore notturne. Alta pressione che riuscirà a garantire una fase asciutta probabilmente almeno fino alla giornata di giovedì. Da segnalare il ritorno di nubi basse e foschie specie la notte ed al primo mattino.

