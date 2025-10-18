Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Domenica 19 Ottobre
Meteo – Cambia tutto in vista di Novembre, con braccio di ferro tra il flusso atlantico e l’Alta pressione

di Salvatore Russo

Tendenza meteo Novembre.

Prevalente stabilità in Italia

Prevalente stabilità avvolge la nostra Penisola grazie ad un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale favorito dallo spostamento di un vortice depressionario verso est. Qualche rovescio residuale tuttavia riguarda ancora la Puglia, mentre qualche nota di maltempo investe anche l’estremo sud a causa dell’attivazione di un’altra circolazione depressionaria che si posiziona poco più a nord del continente africano.

Weekend prosegue sulla stessa falsa riga

Il prosieguo del Weekend proseguirà sullo stesso leit-motiv di com’è iniziato: le aree più meridionali del Paese rimarranno esposte alla presenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale, che potrebbe portare ancora qualche rovescio o temporale. Le condizioni meteo si manterranno invece decisamente più stabili e asciutte sul resto dello stivale, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Fase di spiccato maltempo per la prima parte della prossima settimana

Una fase di intenso maltempo si aprirà nella prima parte della prossima settimana sull’Italia a causa della discesa di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica sul Mediterraneo centro-occidentale, con calo termico e ritorno della neve sulle Alpi nordoccidentali. I fenomeni localmente appariranno anche intensi e a possibile carattere di nubifragio, specie lungo il versante tirrenico.

Cambia tutto per l’inizio di Novembre

Cambia totalmente lo scenario previsto per l’inizio di novembre: a differenza infatti di quanto mostravano ieri gli aggiornamenti modellistici dei principali centri di calcolo, oggi profilano un autentico braccio di ferro tra un campo di Alta pressione comunque invadente sul bacino del Mediterraneo e un flusso atlantico costantemente sbilanciato verso il vecchio continente. Al momento, come appare, l’evoluzione prevista è molto confusa ed è difficile tracciare una tendenza con alto grado di affidabilità: seguiranno pertanto ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni che vi invitiamo a seguire sul nostro sito.

Salvatore Russo

