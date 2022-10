Meteo Milano – Tanto sole e clima mite per gran parte della settimana con gradevole tepore pomeridiano

Meteo Milano, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia da parte del Centro Meteo Italiano. Alta pressione in affermazione sul bacino del Mediterraneo, garantirà un periodo stabile su tutta l’Italia. Tuttavia non sarà ovunque soleggiato, ma infiltrazioni umide nei bassi strati sono all’origine di una copertura nuvolosa e foschie specie sulle regioni di Nordovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi lunedì 17 ottobre

Giornata stabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli soleggiati, ma anche nebbie, foschie e nubi basse sui settori di pianura che renderanno i cieli a tratti grigi specie al primo mattino. Maggiori schiarite al pomeriggio con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in lieve aumento nei valori massimi e comprese su Milano tra i +17°C della notte ed i +24°C del pomeriggio.

Previsioni meteo Milano per domani

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Milano e la Lombardia. al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Anche nel pomeriggio cieli per lo più soleggiati su Milano e su tutta la regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereno o al più poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili, comprese su Milano tra 16°C e 24°C.

Tendenza meteo per la settimana

Stop dell’Autunno prolungato e fino alla prima parte della terza decade di ottobre? E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del modello europeo ECWMF. L’isolamento di una vasta depressione in pieno Oceano Atlantico, potrebbe creare i presupposti per una situazione barica di “blocco”, quindi lenta ad evolvere. L’anticiclone potrebbe rimanere ben saldo almeno per i prossimi 5 giorni sull’Italia, determinando quindi una lunga fase asciutta anche su Milano con un progressivo aumento anche degli inquinanti. Solo a partire dal weekend sembrerebbe potersi avere dei maggiori disturbi e l’arrivo di qualche pioggia. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano stabile per il rinforzo dell'alta pressione, ma ancora con nubi sparse. Più sole e temperature miti dalla prossima settimana.