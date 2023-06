Meteo Milano – Temperature in aumento e tanto sole nei prossimi giorni, le previsioni per la Lombardia

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede il transito di una saccatura depressionaria tra il Mediterraneo centrale e i Balcani, portando ancora maltempo al Sud e sul medio versante adriatico. Progressivo miglioramento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, ma con ancora dell’instabilità convettiva a sviluppo pomeridiano. Di seguito, vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus per la città di Milano.

Previsioni meteo a Milano per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 16 Giugno: al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio possibili acquazzoni su Alpi e Prealpi, specie quelli orientali, invariato sul resto della regione con cieli per lo più soleggiati. Tempo in generale miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature senza grosse variazioni, su Milano comprese tra 17°C e 29°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – La giornata di domani risulterà ancora stabile Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, poco nuvoloso sulle Alpi. Al pomeriggio nessuna variazione con assenza prevalente di fenomeni sui settori Alpini. Tempo ancora stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Tendenza meteo per i prossimi giorni, ecco i dettagli. Temperature senza grosse variazioni, su Milano comprese tra 17°C e 30°C.

Tendenza meteo sulla Lombardia

Nel corso dei prossimi giorni e soprattutto nella prossima settimana avremo un espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, mentre una vasta depressione sarà presente in Atlantico. Tempo quindi piuttosto stabile su Milano e la Lombardia con temperature in aumento e caldo che inizierà a farsi intenso. Le temperature massime inizieranno infatti a superare i 30°C, con punte anche di 32°C/33°C. Possibili dei disturbi nuvolosi a causa delle correnti umide sud-occidentali specie tra domenica e lunedì, ma non dovrebbero esserci fenomeni di rilievo associati grazie alla protezione delle Alpi occidentali. Rimanete aggiornati!





