METEO MILANO – Tempo asciutto e clima FRESCO, ma con TEMPORALI sulle Alpi. Le PREVISIONI

Meteo Italia, la situazione

Buon giorno e buon martedì dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Nella giornata di ieri l’arrivo di un fronte freddo ha portato piogge e temporali al Nord, specie su Friuli ed Emilia Romagna, fino ad arrivare su Toscana, Umbria e Marche. Nella giornata odierna il fronte freddo interesserà le regioni centrali d’Italia, con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne e sul settore adriatico, ma che localmente possono interessare anche le pianure e fino alle zone costiere di Lazio e Toscana. Non mancheranno dei temporali pomeridiani anche sui rilievi alpini. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante la settimana sulla città di Milano.

Meteo Milano oggi

Meteo Milano – Al mattino tempo stabile e asciutto su tutta la Lombardia con nubi sparse su Milano e sui settori centro-occidentali della regione, soleggiato sul resto della regione. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali su Alpi e Prealpi e in locale sconfinamento verso le pianure, asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Residue piogge in serata sui medesimi settori e qualche precipitazione isolata nel Pavese, asciutto altrove. Le temperature sono in diminuzione nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi e su Milano saranno comprese tra i 17°C e 30°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – Al mattino piogge isolate su Alpi e Prealpi, asciutto sul resto della Lombardia con cieli poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con rovesci e temporali sparsi sui rilievi, variabilità asciutta sul resto della regione. Residue piogge in serata ancora su Alpi e Prealpi, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione e su Milano saranno comprese tra i 19°C e i 29°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni a seguire.