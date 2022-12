Meteo Milano – Tempo asciutto, ma con qualche nube e gelate al mattino; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Meteo che ha subito un nuovo peggioramento dalla scorsa notte sulle regioni di Nordest e parte della Lombardia, complice l’ingresso di fredde correnti artiche dalla porte della Bora. Tempo stabile per la prima parte della prossima settimana, ma con nubi di passaggio e freddo invernale anche in pianura. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: domenica tra nubi e schiarite

La giornata di domenica 11 dicembre vedrà una mattinata con cieli nuvolosi e fenomeni irregolari sulla Lombardia orientale. Asciutto su Milano, mentre la neve cadrà a partire dai 300-500 metri tra bergamasco e bresciano. Deciso miglioramento dal pomeriggio con tendenza a schiarite nottetempo, salvo nebbie in formazione sui settori di pianura. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature comprese oggi tra i +1°C del mattino nel centro città, ma con valori di 0/-1°C nella aree più periferiche, ed i +7/+8°C del pomeriggio.

Avvio di settimana stabile, ma con freddo al mattino

Lunedì 12 dicembre la giornata risulterà inizialmente soleggiata su Milano, salvo nebbie e nubi basse in pianura al primo mattino. Nubi in successivo nuovo aumento dal pomeriggio-sera, ma senza fenomeni associati. Temperature attese in ulteriore calo con estese gelate al mattino su tutta la Lombardia. Gli estremi saranno infatti compresi su Milano tra gli 0°C della notte ed i +4/+5°C del giorno, ma con possibili valori minimi al di sotto dello zero nelle aree periferiche.

Asciutto su Milano fino a metà settimana, poi torna la pioggia

Prima parte della prossima settimana mediamente stabile sulla Lombardia. Passaggio di nubi martedì, ma senza fenomeni sul capoluogo lombardo, così come per mercoledì 14 dicembre. Temperature invernali con estremi mediamente compresi tra gli 0°C ed i +4°C. Meteo in nuovo peggioramento da giovedì, quando una nuova perturbazione atlantica riporterà precipitazioni diffuse su tutta la Lombardia con neve a bassa quota, ma da confermare.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano tra nubi e schiarite fino a mercoledì, poi torna il maltempo. Freddo in aumento con gelate attese nei prossimi giorni.