Meteo Italia – Arriva l’aria artica con quota neve in calo, acquazzoni e temporali

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata dalla presenza in area groenlandese di una cellula altopressoria con valori al suolo fino a 1060 hPa, distesa sino al Mare di Barents. In tal modo una vasta saccatura, alimentata da correnti artiche, si distende dalla Scandinavia verso l’Europa centrale, mentre una ciclogenesi pari a 995 hPa si è portata dal Mediterraneo centrale alla Romania. In tale contesto l’Italia è interessata ancora da condizioni meteo incerte, con masse d’aria artiche in ingresso al nord, mentre umide ed instabili al centro-sud.

Aria artica in ingresso al nord, ancora instabile al centro-sud

Il minimo di bassa pressione che dall’Italia si è portato nelle ultime ore sui Balcani ed a seguire sulla Romania, sta favorendo l’ingresso di correnti fredde artiche dalla porta della Bora. Giornata di domenica che vedrà nel corso del mattino tempo instabile sulle regioni di Nordest e Lombardia orientale, con quota neve mediamente attorno ai 400-600 metri. Nel corso delle ore pomeridiane situazione meteo sostanzialmente invariata, ma con quota neve in ulteriore calo sino a 200-400 metri. Data l’aria piuttosto fredda in quota, con valori di -28/-30°C a 500 hPa non si escludono rovesci nevosi (grapuel e neve tonda) sino ai settori di pianura laddove i fenomeni risultino più intensi. Graduale miglioramento dalla sera, salvo residui fenomeni nevosi sino a 200-300 metri tra Emilia-Romagna e Veneto. Meteo più stabile al Nordovest. Nubi sparse sul resto d’Italia con acquazzoni irregolari e locali temporali sulle regioni centrali, Calabria e Basilicata tirrenica e Salento. Neve sull’Appennino centrale dai 1400-1600 metri, in calo fino ai 1000 metri del settore umbro-marchigiano.

Allerta meteo della Protezione Civile per le prossime 24 ore

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata odierna, domenica 11 dicembre 2022

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

CONTINUA A LEGGERE





Calo termico nei prossimi giorni, attese gelate estese sulla Pianura Padana

L’aria fredda in arrivo dalla prossima notte provocherà anche un sensibile calo delle temperature, portandole al di sotto delle medie stagionali. Nel corso del primo mattino di domenica 11 dicembre i valori minimi sono scesi al di sotto dello zero sulla Pianura Padana occidentale, con valori fino a -3/-5°C nel basso Piemonte. Nubi in diradamento con meteo in miglioramento nella giornata di lunedì, favoriranno un raffreddamento radiativo nei bassi strati anche sul resto del nord ad avvio della prossima settimana. Mattina di lunedì 12 dicembre che vedrà infatti gelate diffuse sulla Pianura Padana con valori mediamente tra 0 e -3°C, ma con punte anche di -5/-6°C tra Emilia, basso Piemonte e pavese.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.