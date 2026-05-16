Meteo Milano – Tempo in miglioramento, al via un periodo più stabile

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’azione di una ciclogenesi, pari a 1000 hPa, collegata ad una vasta saccatura presente sull’Europa centro-occidentale. Atteso un deciso aumento del campo barico da domani con ritorno alla stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata odierna che farà registrare un deciso miglioramento del tempo. Mattinata di sabato attesa asciutta su tutta la Lombardia, seppur con residui addensamenti su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con stabilità sul capoluogo, salvo innocui addensamenti in transito anche nel corso delle ore serali. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +9/+10°C di minima ed i +21/+22°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di domenica 17 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia con ampie schiarite sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, dove sono attese ampie schiarite. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +10/+11°C di minima ed i +21/+22°C di massima.

Al via una fase stabile

Prossima settimana atteso tempo nel complesso stabile. Attesa una giornata di lunedì nel complesso stabile su Milano con temperature in ripresa, seppur con qualche innocuo addensamento di passaggio. Stabilità che potrebbe prolungarsi per gran parte della prossima settimana, in seguito all’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale.

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