Meteo Milano – Tempo in peggioramento con piogge in arrivo entro fine giornata; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Vortice di bassa pressione in formazione sulla Sardegna sta determinando un graduale peggioramento del tempo a partire dai settori occidentali italiani. Nel corso delle prossime ore e ad inizio settimana il tempo si presenterà instabile con acquazzoni e temporali sparsi su molte regioni d’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: tempo in peggioramento con piogge nella seconda parte di giornata

Meteo Milano – Circolazione di bassa pressione in formazione sulla Sardegna, piloterà un sistema nuvoloso verso le regioni di Nordovest. Attesa una giornata di domenica all’insegna dei cieli nuvolosi su Milano. Tempo asciutto al mattino, ma con tendenza all’arrivo di deboli piogge tra il pomeriggio e le ore serali; nevicate sulle Alpi a partire dai 1900-2100 metri. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature al di sopra delle medie del periodo e comprese tra i +15/+16°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.

Festa dei Lavoratori all’insegna della pioggia su Milano

Mese di maggio al via con la pioggia sulla Lombardia. Festività dei lavoratori che trascorrerà con cieli molto nuvolosi o coperti per l’intero arco di giornata con precipitazioni diffuse. Piogge attese anche su Milano, occasionalmente anche di moderata intensità. Neve sulle Alpi a partire dai 1900-2100 metri. Temperature in calo nei valori massimi e con valori compresi tra i +13/+14°C ed i +17°C.

Prossima settimana torna l’alta pressione

Vortice di bassa pressione che si porterà rapidamente verso le regioni centro-meridionali, favorendo un miglioramento del tempo già da martedì sulla Lombardia. Tempo che volgerà verso la stabilità grazie anche all’ingresso di un campo d’alta pressione, mantenendo tempo asciutto e temperature primaverili su Milano fino alla giornata di sabato, poi non è escluso un nuovo peggioramento. Rimanete aggiornati!





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano in graduale peggioramento con piogge in arrivo entra la serata odierna. Tempo uggioso per il 1 maggio, poi torna l'alta pressione.