METEO MILANO – Tempo in PEGGIORAMENTO nelle prossime ore, poi arriva il FREDDO; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Il fine settimana è iniziato con tempo asciutto sulla Lombardia ma con cieli nuvolosi su gran parte della regione. Nel corso delle prossime ore si assisterà ad un progressivo peggioramento del tempo sul nord Italia, per il sopraggiungere di un fronte freddo collegato ad una saccatura artica distesa dalla Scandinavia all’Europa meridionale. Inverno alle porte con tempo via via più freddo anche sulla Lombardia. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Meteo Milano con nubi e foschie, ma dalla sera torna la pioggia

Il weekend è iniziato con tempo asciutto sulla Lombardia, ma con cieli a tratti nuvolosi. Nella seconda parte della giornata si andrà incontro ad un progressivo peggioramento del tempo, con deboli fenomeni in arrivo sui settori alpini e prealpini. Tra il tardo pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno a tutta la regione, coinvolgendo anche la città di Milano. Quota neve in calo per il sopraggiungere di correnti artiche, con fiocchi attesi fino ai 400-600 metri nel corso della notte su Alpi e Prealpi. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Domenica con meteo in miglioramento, ma nubi sparse

Meteo Milano – La giornata di domenica vedrà condizioni in miglioramento sulla Lombardia, grazie all’allontanamento verso sud del fronte perturbato. La giornata trascorrerà con alternanza di nubi a schiarite su Milano, ma senza il rischio di fenomeni. Residue nevicate potranno attardarsi tra Alpi e Prealpi, specie Orobie, con fiocchi attesi fino ai 200-400 metri. L’aria fredda in arrivo farà calare sensibilmente le temperature, vediamo nella prossima pagina fino a quanto scenderanno!