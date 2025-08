Meteo Milano – Tempo per lo più stabile e temperature solo in lieve rialzo, ma da venerdì arriva il caldo africano

Meteo Milano, la situazione

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Anticiclone delle Azzorre in espansione su Mediterraneo ed Europa porta maggiore stabilità in Italia e verso il weekend attesa una rimonta dell’anticiclone africano. Tempo stabile in Italia con tanto sole e senza eccessi di caldo fino a giovedì, a seguire è in arrivo aria più calda di matrice africana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di martedì all’insegna del bel tempo sulla Lombardia. Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo qualche nube in sviluppo sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli sereni alternati a qualche passaggio nuvoloso. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve aumento su Milano e comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.

Meteo Milano mercoledì 6 agosto

Giornata di mercoledì ancora stabile sulla Lombardia ma con qualche disturbo. Al mattino tempo stabile e asciutto su tutta la regione ma con disturbi nuvolosi. Al pomeriggio al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori alpini e prealpini, asciutto in Pianura Padana, Milano inclusa, con nuvolosità alternata a schiarite. In serata fenomeni in movimento dalle Alpi verso le pianure, con possibili acquazzoni o locali temporali anche su Milano. precipitazioni in esaurimento nella notte. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature senza particolari variazioni su Milano e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +29/+30°C del pomeriggio.

Settimana stabile e soleggiata, caldo più intenso da venerdì

Prima settimana di agosto che sta vedendo il ritorno graduale dell’alta pressione sull’Italia. Condizioni meteo che si manterranno prevalentemente sulla Lombardia con le giornate che su Milano trascorreranno mediamente soleggiate o al più con qualche innocuo addensamento di passaggio. Temperature in ripresa, ma senza eccessi di caldo fino a giovedì, mentre da venerdì attesa una spinta africana con associata andata di caldo intenso e massime che su Milano torneranno a raggiungere o anche superare i +35°C.

