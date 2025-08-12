Meteo Milano – Sole e caldo intenso almeno fino al weekend, ma anche dei temporali pomeridiani sulle Alpi

Meteo Milano, la situazione

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione ben salda su Mediterraneo ed Europa ed alimentata dalla risalita di aria calda dal continente africano porta giornate estive e dal clima rovente in Italia, con temperature anche di 6-8 gradi sopra le medie del periodo. Ma delle infiltrazioni di aria fresca in quota favoriranno lo sviluppo di temporali pomeridiani specie su Alpi e Appennini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – La giornata odierna vedrà stabilità prevalente sulla Lombardia. Al mattino atteso infatti tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo della nuvolosità in sviluppo su Alpi e Prealpi con possibili locali acquazzoni associati. In serata torna la stabilità diffusa con schiarite. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori minimi su Milano e comprese tra i +26/+27°C della notte ed i +34/+36°C del pomeriggio.

Meteo Milano mercoledì 13 agosto

La giornata di domani vedrà ancora stabilità prevalente sulla Lombardia. Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori alpini e prealpini, ancora stabile sul resto della regione con sole prevalente. In serata e nella notte tempo in miglioramento salvo dei fenomeni residui. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature con poche variazioni su Milano e comprese tra i +26/+27°C della notte ed i +35/+37°C del pomeriggio.

Settimana estiva con caldo intenso

Settimana di Ferragosto che vedrà un dominio dell’alta pressione sull’Italia. Condizioni meteo che si manterranno stabili anche sulla Lombardia con le giornate su Milano che trascorreranno prevalentemente soleggiate o al più con qualche innocuo addensamento di passaggio. Qualche acquazzone pomeridiano tornerà ad interessare i settori alpini. Caldo intenso con temperature massime che si porteranno sin verso i +37/+38°C e nottate tropicale con minime superiori ai +25°C.

