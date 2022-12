Meteo Milano – Tempo stabile con tanto sole ma anche nebbie in pianura, peggiora per il Ponte dell’Immacolata

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon martedì a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Un flusso di correnti umide e instabili interessa le regioni centrali portando piogge e temporali nella giornata odierna su Toscana, Umbria e Marche e nella giornata di domani anche tra Lazio e Abruzzo. Stabile invece al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori, con ampi spazi di sereni, ma anche nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ed ancora nebbie e nubi basse sulle pianure e che potranno interessare anche il capoluogo meneghino. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in calo nei valori minimi e comprese su Milano tra i +3°C ed i +9°C.

Previsioni meteo Milano domani

Al mattino tempo stabile su tutta la regione, con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana e ampi spazi di sereno altrove, salvo locali innocui addensamenti sui settori alpini. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, banchi di nuvolosità bassa sui settori meridionali della Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nebbie in pianure e ampi spazi di sereno altrove. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature in calo, comprese su Milano tra 2°C e 6°C.

Tempo in peggioramento per il Ponte dell’Immacolata

La risalita sul Mediterraneo di un vortice depressione presente sul basso Atlantico porterà un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia per il Ponte dell’Immacolata. Piogge e temporali dovrebbero arrivare sulla Lombardia tra serata di giovedì e la notte su venerdì, con possibilità di neve fino a quote collinari sulla Lombardia occidentale. Maltempo che si dovrebbe intensificare nel weekend, con l’arrivo del minimo sull’Italia. Possibili nevicate abbondanti sulle Alpi. Temperature in aumento, specie nella giornata di venerdì, ma da domenica dovrebbero tornare a calare, portando sotto le medie del periodo.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano residue piogge nella giornata odierna, migliora nei prossimi giorni prima del peggioramento dell'Immacolata.