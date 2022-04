METEO MILANO – Tempo stabile e clima PRIMAVERILE nella settimana di PASQUA ma con nuvolosità alta in transito

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un promontorio anticiclonico esteso sul Mediterraneo, mentre una saccatura atlantica si trova estesa fino alla Penisola Iberica. Questo porta tempo stabile in in Italia con cieli per lo più soleggiati, ma con nuvolosità alta in transito a causa di infiltrazioni umide in quota e all’arrivo sempre in quota di pulviscolo sahariano. Vediamo di seguito la previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o con delle velature in transito. Nuvolosità più consistente nelle ore pomeridiane che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito. Le temperature sono previste in rialzo, comprese su Milano tra 10°C e 18°C. I venti soffieranno dai quadranti occidentali o sud-occidentali con intensità debole. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione per nuvolosità alta in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con molte velature in transito e maggiori addensamenti su settori alpini e prealpini. Tra la serata e la nottata arriveranno ampie schiarite che renderanno i cieli in prevalenza sereni. Temperature in aumento, comprese su Milano tra 11°C e 20°C. A seguire vediamo la tendenza meteo per il resto della settimana di Pasqua.