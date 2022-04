METEO ITALIA – settimana in compagnia dell’anticiclone, fronte FREDDO possibile tra PASQUA e PASQUETTA

Alta pressione sul Mediterraneo porta tempo stabile, ecco fino a quando

Situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico elevarsi tra Mediterraneo centrale ed Europa portando condizioni meteo stabili su tutta l’Italia. Flusso perturbato piuttosto ondulato con una saccatura in discesa verso la Penisola Iberica ed un altro promontorio anticiclonico presente sulle Isole Azzorre. Almeno fino all’inizio del weekend di Pasqua non sono previste precipitazioni di rilievo in Italia, a seguire non escluso l’arrivo di un fronte freddo.

Clima più mite con temperature sopra media in Italia, almeno fino al weekend

Settimana di Pasqua che vedrà un aumento delle temperature con valori che, specie tra Mercoledì e Venerdì, potranno risultare sopra media anche di 6-8 gradi. Massime che non faticheranno a raggiungere anche di +22/24 gradi su Nord-Ovest, Toscana, Lazio, Campania e Isole Maggiore con punte anche di +25 gradi. Condizioni meteo stabili e clima mite in Italia almeno fino al weekend quando un fronte freddo in arrivo da est potrebbe portare un calo termico e un rapido peggioramento meteo.

Fronte freddo possibile proprio tra Pasqua e Pasquetta, ecco le conseguenze

Evoluzione meteo ancora piuttosto incerta per il weekend di Pasqua ma sono diversi giorni che i principali modelli mostrano un possibile nuovo cambio di circolazione, con la primavera che tornerebbe a mostrare il suo lato freddo e instabile. Appare piuttosto probabile l’elevazione di un robusto anticiclone tra Europa occidentale e Scandinavia con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Un impulso freddo si muoverebbe sull’Europa orientale verso i Balcani interessando in parte anche l’Italia, specie le regioni del Centro-Sud dove porterebbe qualche pioggia e temprale sparso con neve sui rilievi.

