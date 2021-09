METEO MILANO – Tempo STABILE e dal sapore ESTIVO sulla Lombardia; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Un campo altopressorio tende a rinforzarsi sull’Europa sudoccidentale, proteggendo anche le regioni centro-settentrionali italiane da eventuali insidie perturbate, mentre sulle regioni meridionali persiste ancora il rischio di forti temporali. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante la prossima settimana sulla città di Milano.

Meteo Milano, al via un periodo stabile e dal sapore estivo

Le condizioni meteo su Milano e la Lombardia risultano decisamente stabili in questo avvio di giornata. Il merito è da ricercare nel progressivo aumento del campo barico a tutte le quote, per l’espansione da ovest di un promontorio anticiclonico. Bel tempo che proseguirà sul capoluogo lombardo durante le ore pomeridiane e serali, nonché anche per la prima parte della prossima settimana. Qualche addensamento medio-alto potrà transitare nella giornata di domani, ma senza fenomeni associati. Temperature dal sapore estivo, con massime di circa +30°C attese nel primo pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Anticiclone subtropicale, a seguire torna la pioggia

Meteo Milano – La rimonta anticiclonica sarà di breve durata. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, il tempo si manterrà mediamente stabile fino a martedì 14 settembre. A seguire un cedimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di correnti umide oceaniche, in grado di determinare il ritorno di nubi e piogge sulla Lombardia; un peggioramento più consistente potrebbe concretizzarsi nel corso del prossimo weekend, ma ancora da confermare.