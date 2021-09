METEO – Break ESTIVO nel mezzo di SETTEMBRE, grazie ad una rimonta ANTICICLONICA sub-tropicale

Situazione sinottica in Italia ed in Europa

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica vede l’Italia divisa in due sotto il profilo meteorologico: da una parte il meridione, alle prese con una circolazione instabile in quota, responsabile delle piogge e del maltempo di queste ultime 48 ore. Dall’altra le regioni del centro-nord, dove le condizioni meteo risultano più stabili, a causa della presenza di una blanda area altopressoria. Nella giornata di domani, non mancheranno le piogge che proprio nel primo giorno del weekend hanno determinato anche locali allagamenti su queste zone.

Forte maltempo nella giornata di ieri tra Calabria e Sicilia

Nella giornata di ieri sono stati molteplici i disagi dovuti al maltempo: un forte temporale si è manifestato sulla cittadina di Soverato. Le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua ed il sindaco ha intimato i cittadini di rimanere in casa. A Catania un nubifragio si è abbattuto nelle ore pomeridiane determinando non solo diffusi allagamenti nel centro storico ma anche il crollo di un balcone. Per la giornata odierna le condizioni meteo risulteranno analoghe, con maltempo ancora previsto al sud Italia.

Le previsioni meteo per domenica 12 settembre

Meteo domenica – Ancora italia divisa in due questa domenica: al mattino i cieli splenderanno su gran parte delle regioni peninsulari , fatta eccezione per le regioni del sud dove i cieli risulteranno coperti con precipitazioni associate. Isolate piogge attese al pomeriggio su arco Alpino centro-occidentale, sull’Appennino e temporali sparsi al meridione, specie sulle zone interne. In serata tempo in netto miglioramento con cieli del tutto sereni.Nessuna variazione di rilievo prevista nelle ore notturne. Le massime potranno già toccare i 30-32°C sulle zone di pianura, ma non è da escludersi valori più elevati per la prossima settimana.

