METEO MILANO – Tempo stabile e SOLEGGIATO, ma con possibili PIOGGE pomeridiane. Le PREVISIONI

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano di Milano e della Lombardia. Nella giornata odierna l’anticiclone africano rimonta sul Mar Mediterraneo diretto verso la Penisola Balcanica. In questo modo sull’Italia avremo un nuovo aumento del geopotenziale, avendo cosi condizioni meteo stabili e cieli sereni. Tempo instabile invece sulle regioni di Nord-Ovest, dove la saccatura atlantica posizionata su Isole Britanniche, Francia e Spagna spinge correnti più umide e più fresche, portando maltempo specie sull’arco alpino. Si nota inoltre una intensa presenza di aerosol atmosferico di sabbia del deserto sahariano, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Vediamo ora le previsioni meteo per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Nella mattinata odierna su Milano e su gran parte della regione avremo tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre maggiori addensamenti saranno presenti sui settori settentrionali della Lombardia, specie a ridosso dei rilievi ma con tempo asciutto. Nelle ore pomeridiane nuvolosità in aumento con possibili piogge isolate sulle zone occidentali della Lombardia e sui rilievi alpini, con possibili temporali, anche intensi nel varesotto. Possibili piogge quindi anche su Milano. Migliora in serata su gran parte della regione, con cieli in prevalenza sereni, mentre nel varesotto avremo ancora nubi con possibili piogge. Le temperature sulla città di Milano saranno comprese tra i 19°C e i 31°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – La giornata di domani sarà ancora soleggiata al mattino su gran parte della regione con condizioni meteo asciutte. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento su tutta regione, con piogge e possibili fenomeni temporaleschi sui settori settentrionali, più intensi tra varesotto e comasco e possibili piogge isolate sul resto della regione. Condizioni meteo in miglioramento dalla serata ma con ancora deboli piogge residue e tempo asciutto dalla notte con ampie schiarite in arrivo. Le temperature saranno comprese tra i 18°C e i 31°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni a seguire.

