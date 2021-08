METEO MILANO – Tempo stabile e SOLEGGIATO, ma domani tornano i TEMPORALI in attesa dell’ANTICICLONE AFRICANO

Situazione meteo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! La saccatura atlantica che ha portato forte maltempo tra il pomeriggio di mercoledì e la notte su giovedì ora si trova estesa sull’Europa Balcanica e sul Mediterraneo centro-occidentale sta rimontando un campo di alta pressione. Sull’Italia le condizioni meteo sono quindi in miglioramento, con cieli soleggiati su gran parte del Paese. Il clima risulterà più fresco grazie alle correnti nord occidentali che in questo momento stanno interessando l’Italia. Vediamo di seguito le previsioni meteo per la Lombardia e Milano dei prossimi giorni!

Previsioni meteo di Milano per la giornata odierna

Meteo oggi – Condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia quest’oggi. Al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio non avremo nessuna variazione di rilievo con il tempo che si manterrà asciutto e i cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel corso delle ore serali avremo un aumento della nuvolosità, specie sui settori settentrionali, che porteranno i cieli ad essere poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza precipitazioni associate. Le temperature sulla città di Milano saranno comprese tra i 18°C e i 28°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – Nella giornata di domani sabato 7 agosto inizieranno ad arrivare correnti umide dai quadranti sud-occidentali che porteranno maggiore instabilità su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi con maggiori addensamenti sui settori settentrionali della regione, con qualche pioggia sui settori alpini e asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sui settori alpini e in sconfinamento verso le pianure. Delle piogge isolate saranno dunque possibili su tutta la regione ma con meno probabilità sui settori meridionali. In serata e durante la notte non avremo variazioni di rilievo, con piogge e temporali sui settori alpini che tenderanno a sconfinare sulle zone adiacenti. Le temperature su Milano saranno comprese tra i 20°C e i 28°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni a seguire.