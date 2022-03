METEO MILANO – Tempo STABILE, ma con qualche nube; MALTEMPO atteso da mercoledì

Alta pressione in affanno sull’Italia, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! L’alta pressione che da mesi, salvo brevi eccezioni, domina sull’Italia sta mostrando i primi segni di cedimento. Una blanda depressione in azione tra nord Africa e Sardegna pilota infatti molte nubi sull’Italia, seppur con scarsi fenomeni. Tempo sostanzialmente stabile anche ad inizio settimana, ma mercoledì 30 marzo si volta pagina, con l’arrivo di umide e piovose correnti atlantiche. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Oggi tra nubi e schiarite su Milano

Meteo Milano – Il vortice afro-mediterraneo in azione tra Algeria e Sardegna, riuscirà a pilotare innocui addensamenti medio-alti sin verso le regioni settentrionali italiane. La giornata odierna trascorrerà quindi tra nubi e schiarite su Milano, ma con tempo decisamente stabile. Maggiori le schiarite sono attese sui settori alpini e prealpini, dove prevarrà il sole. Temperature sostanzialmente invariate e comprese tra un valore minimo di +9°C nel centro città, ma temperature in periferia anche di +4/+5°C, ed uno massimo di +20/21°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Avvio di settimana con tempo stabile, ma da mercoledì arriva il maltempo!

Meteo Milano – L’alta pressione riuscirà a proteggere il nord Italia anche nei primi giorni della prossima settimana. Tempo che si manterrà infatti asciutto fino alla giornata di martedì 29 marzo, ma con nubi in graduale aumento per il graduale abbassamento del flusso umido oceanico. Maltempo in arrivo da mercoledì 30 marzo per la discesa sul bacino del Mediterraneo di una saccatura artica. Piogge e brusco calo termico atteso anche sulla Lombardia, con maltempo atteso anche sulla città di Milano e neve sulle Alpi.