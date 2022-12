Meteo Milano – Piogge in arrivo in pianura e neve sulle Alpi fino ad inizio settimana; ecco le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Condizioni meteo instabili sull’Italia, interessata da umide e piovose correnti sud-occidentali. Il tempo risulterà uggioso al nord fino ad avvio della prossima settimana con piogge in pianura e neve sulle Alpi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: domenica con piogge in pianura e neve sulle Alpi

La giornata di domenica 4 dicembre ha visto una mattinata con cieli coperti e fenomeni diffusi sulla Lombardia. Piogge su Milano, mentre la neve è caduta sui settori di montagna a partire dai 1300-1500 metri. Situazione leggermente migliore nelle ore pomeridiane, mentre in quelle serali, specie nella seconda parte, potrebbe ripetersi mediamente quanto avvenuto al mattino. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature con poche variazioni e comprese tra i +7°C ed i +9°C.

Avvio di settimana con residui fenomeni, ma in miglioramento

L’avvio della prossima settimana vedrà ancora molte nubi sulle regioni settentrionali, con residui fenomeni. Al mattino avremo infatti cieli molto nuvolosi sulla Lombardia con deboli precipitazioni sui settori centro-settentrionali, nevosi sulle Alpi a partire dai 1000-1200 metri. Graduale miglioramento dal pomeriggio con fenomeni in attenuazione a partire dai settori occidentali. Su Milano piogge attese nel corso del mattino, ma in miglioramento dalla seconda parte di giornata.

Pausa asciutto tra martedì e mercoledì, poi torna la pioggia per l’Immacolata

Dopo le residue piogge attese per la prima parte della giornata di lunedì, è attesa una breve tregua più asciutta potrebbe tra martedì e mercoledì, seppur con nubi basse e foschie in formazione sulla Pianura Padana. Nuovo intenso peggioramento è atteso per l’Immacolata, quando su Milano tornerà la pioggia a partire dalla seconda parte di giornata.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano instabile nel corso del weekend con piogge in pianura e neve sui settori alpini. Temperature con poche variazioni.