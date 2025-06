Meteo Milano – Torna il bel tempo grazie all’alta pressione con giornate soleggiate e clima pienamente estivo

Meteo Milano, la situazione

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo la fase instabile di ieri a causa dell’arrivo di una goccia fredda dall’Europa centrale, la pressione sul Nord Italia è in aumento grazie all’espansione di un promontorio afro-azzorriano sull’Europa centro-occidentale. Condizioni meteo dunque in miglioramento al Nord mentre piogge e temporali vanno ad interessare il Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Nella mattinata odierna ancora della nuvolosità in transito sulla Lombardia con possibili piovaschi sui settori orientali. Tempo asciutto su tutta la regione nel pomeriggio con cieli velati. Ampie schiarite in arrivo dalla serata con prevalenza di cieli sereni. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve calo e comprese su Milano e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +26/+28°C del pomeriggio.

Meteo Milano mercoledì 18 giugno

La giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio qualche nube in sviluppo sui rilievi ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato su Milano e sulle pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve rialzo su Milano e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +29/+30°C del pomeriggio.

Settimana estiva sulla Lombardia

Nuovo aumento della pressione sull’Italia nel corso dei prossimi giorni, specie nella seconda parte della settimana. Mese di giugno che sta volgendo verso una maggiore stabilità al Nord con le giornate che trascorreranno stabili e calde anche sulla Lombardia, salvo qualche acquazzone sulle Alpi. Temperature al di sopra delle medie del periodo, con massime che tornano oltre i +30°C e notte tropicali con minime che difficilmente scenderanno sotto i +22/+23°C.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.