Meteo – Weekend nel complesso stabile con caldo ancora intenso al sud

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio tra il vicino Atlantico ed il Mediterraneo con promontorio in allungamento verso i Balcani e l’est Europa. Flusso umido perturbato principale transita sul centro-nord Europa, mentre l’Italia è interessata al sud e parte del centro ancora da calde correnti africane, mentre il nord risente maggiormente del flusso umido oceanico.

Oggi qualche disturbo al centro e Sardegna, caldo ancora intenso al sud

Giornata di sabato 29 agosto caratterizzata da un mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al nord, Sicilia e settori ionici. Nubi in transito in Sardegna, regioni centrali, Campania e Puglia con qualche goccia di pioggia isolata sull’Isola ed occasionalmente basso Lazio. Nel corso del pomeriggio occasionali acquazzoni e qualche temporale ( consulta l’allerta meteo) torneranno ad interessare i settori appenninici tra Lazio, Umbria e Marche. Bel tempo sul resto del Paese, salvo innocui addensamenti di passaggio. Caldo ancora intenso all’estremo sud con punte massime di +40/+42°C sulla Puglia meridionale e sino a +42/+44°C sulla Sicilia sud-orientale.

Domenica estiva su tutta l’Italia

Alta pressione sul Mediterraneo centrale, favorirà un’ultima domenica della stagione estiva meteorologica al via con stabilità e sole da nord a sud, salvo qualche innocuo addensamento sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio attesi occasionali acquazzoni o brevi temporali sono attesi sulle Alpi centro-orientali, ma in rapido miglioramento serale. Tanto sole sul resto del Paese. Stellato nottetempo. Caldo ancora intenso all’estremo sud con punte massime di +40°C su Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne della Sicilia.

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