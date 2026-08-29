Meteo Roma – Weekend ancora caldo sulla capitale, ma con qualche nube di passaggio

Situazione meteo a scala nazionale
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla persistenza presenza dell’alta pressione con calde correnti africane abbracciare ancora i settori centro-meridionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Giornata di sabato caratterizzata da una mattinata con nubi sparse sulla città di Roma, ma con basso rischio di fenomeni. Situazione meteorologica che si manterrà stabile sulla capitale anche nel pomeriggio con i cieli che tenderanno verso il sereno o poco nuvoloso. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in flessione nei valori diurni su Roma e comprese tra i +25/+27°C di minima ed i +34/+36°C di massima
Meteo Roma domani
Ultima domenica di agosto caratterizzata da una mattinata con cieli sereni su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà stabile sulla capitale anche nel pomeriggio con cieli attesi sereni o poco nuvolosi. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +24/+26°C della notte ed i +34/+36°C del primo pomeriggio.
Stabilità e caldo estivo anche ad inizio settembre
Giornata di lunedì nel complesso estiva sulla capitale con tanto sole al mattino e primo pomeriggio. Alta pressione che rinnoverà stabilità e temperature estive anche nel prosieguo della settimana, per un inizio del mese di settembre ancora con condizioni meteo estive. Caldo ancora intenso con valori massimi che oscilleranno attorno ai +35°C.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano
Meteo su Roma stabile con caldo che insisterà anche nella prima settimana di settembre. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.