METEO MILANO – Tra l’ANTICICLONE e correnti INSTABILI per inizio SETTEMBRE, ecco la TENDENZA per la SETTIMANA

Condizioni meteo in Italia e su Milano

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine sinottica si denota la presenza di un cuneo di alta pressione di matrice afro-azzorriana elevarsi fin verso i paesi della Gran Bretagna. Questa figura barica lambisce marginalmente la nostra penisola, sulla quale insistono le correnti instabili in quota, con qualche piovasco sparso sulle regioni del sud. Quest’oggi complice questa situazione ibrida, saranno possibili ancora temporali pomeridiani a ridosso dell’arco Alpino. Nel corso della settimana corrente non vivremo particolari cambiamenti delle condizioni meteo. Ma vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Questo lunedì al mattino avremo cieli tendenzialmente sereni o poco nuvolosi sul nostro territorio, con nuvolosità più compatta a ridosso dei settori occidentali. Nel corso del pomeriggio saranno possibili precipitazioni sparse sulla provincia di Sondrio ed in generale sui settori settentrionali della Lombardia. Nessuna variazione prevista sulle pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su Milano, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in media o appena al di sopra della media, con valori compresi tra 20°C e 28°C. Ventilazione debole prevalente dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella giornata di domani avremo velature in transito sulla Lombardia e su Milano al mattino. Ancora possibili piovaschi nelle ore pomeridiane sui settori Alpini. Aperture attese in serata, con cieli più sereni su tutto il territorio Lombardo. Valori termici previsti in lieve calo nelle minime (che potranno toccare i 19°C) e massime in lieve aumento fino a 29°C. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Vediamo a seguire la tendenza meteo per i giorni avvenire.