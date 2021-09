METEO ITALIA – perturbazione autunnale in vista per metà mese, vediamo l’evoluzione

Prima settimana di settembre che inizia con ben poche novità, ecco perché

Situazione sinottica che all’inizio della prima settimana di settembre vede un vasto campo di alta pressione in estensione sull’Europa centro-occidentale. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia anche se non mancheranno acquazzoni e temporali di stampo pomeridiani. Poche variazioni almeno fino al prossimo weekend quando alcuni modelli mostrano la graduale apertura della porta atlantica con un primo peggioramento meteo di stampo autunnale.

Un po’ di estate settembrina: caldo in aumento ma senza eccessi

Condizioni meteo per lo più stabili ma anche temperature in linea con le medie del periodo in Italia in questo inizio di settimana. Lo spostamento verso est del cuore dell’alta pressione porterà un lieve aumento delle temperature soprattutto al Nord Italia ma con anomalie non superiori ai +2/3 gradi. Tra regioni del Sud e Grecia resterà invece attiva una goccia fredda in quota la quale manterrà le temperature prossime alla medie o localmente poco sotto specie all’estremo Sud. Nessuna anomalia termica rilevante da qui alla metà del mese.

Italia tra sole e temporali pomeridiani, ecco le regioni più colpite

Come anticipato, la presenza di una goccia fredda in quota tra Italia e Grecia porterà condizioni meteo a tratti instabili nei prossimi giorni. Nel pomeriggio odierno piogge e temporali sparsi interesseranno soprattutto Basilicata, Calabria, Sicilia, zone interne della Campania e Puglia meridionale. Locali fenomeni anche su settori alpini centro-occidentali. Poche variazioni nei prossimi giorni con fenomeni sparsi specie su Calabria e Sicilia ma anche zone interne di Lazio, Campania e Sardegna.

