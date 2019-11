METEO MILANO – Ultime ore di relativa stabilità con nuvolosità in progressivo aumento. Tornano le PIOGGE, i dettagli

Nubi in progressivo aumento al nord Italia Grazie all’arrivo di una nuova saccatura di origine atlantica in affondo dai quadranti nordoccidentali sulle zone ovest del Mediterraneo, è stata innescata tra le Baleari e le isole di Corsica e Sardegna una ciclogenesi, con la formazione di un minimo depressionario che conta circa 1000hPa. Esso, dopo una giornata limpida con il sole prevalente sulle regioni settentrionali, ha peggiorato nuovamente le condizioni meteo al nord, riportando nuovamente la nuvolosità a tratti anche fitta, ma senza alcuna precipitazione. Anche a Milano come vedremo la nuvolosità è prevista aumentare ma con tempo ancora (per poco) asciutto.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Migliora (temporaneamente) al centro-sud Sulle regioni centro-meridionali invece, dopo il maltempo che ha interessato questi settori nel corso della giornata di ieri, il tempo è previsto ed è già in miglioramento, con locali rovesci che hanno interessato alcuni settori tirrenici meridionali fino alla tarda mattinata. Attenzione però, perché si prepara a colpire i settori tirrenici una nuova ondata di maltempo che in queste ore sta già colpendo la Sardegna e che nelle prossime interesserà soprattutto il Lazio e la Toscana, ma anche la Liguria e la Campania. Previsioni meteo Milano oggi Dopo la stabilità ritrovata con il sole prevalente nel corso della giornata di ieri a Milano, cominciano nuovamente a scricchiolare le condizioni di bel tempo sulla città meneghina, con l’arrivo di una nuova e folta coltre nuvolosa dai quadranti meridionali, grazie a un flusso umido presente nel Tirreno e generato da una ciclogenesi presente nel Mediterraneo occidentale. Nel complesso comunque il clima si mantiene prettamente autunnale, con minime intorno ai +6°C e massime di circa +11/+12°C.

Da domani in arrivo una nuova ondata di maltempo A partire dalla giornata di domani lunedì 11 novembre, il maltempo presente in sede tirrenica verrà sospinto verso settentrione dal moto ciclonico della perturbazione che contestualmente scorrerà però via verso sud colpendo i settori nordafricani. Dunque anche la città di Milano tornerà ad essere interessata dalle piogge a partire dalla mattina o tarda mattina e ad intermittenza fino a fine giornata. Temperature che non subiranno particolari variazioni se non per una leggera diminuzione dei valori massimi.

Maltempo anche per martedì, in successivo miglioramento Delle residue note di instabilità potrebbero accompagnare Milano anche per la prima parte di giornata di martedì 12 novembre e precisamente dunque fino alla mattinata con rovesci perlopiù di debole intensità. Migliora leggermente con la cessazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio sia pure in un contesto molto nuvoloso. Dal punto di vista termico per la giornata in esame, non v’è alcuna variazione significativa da segnalare.