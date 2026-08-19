Meteo Milano – Verso un intenso peggioramento che porterà piogge e temporali a più riprese per diversi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede il Mediterraneo ancora protetto da un promontorio anticiclonico che porta condizioni meteo prevalentemente stabili in Italia. Ma correnti più fresche e instabili sono pronte a lambire la Penisola Italiana portando un peggioramento delle condizioni meteo prima al Nord e poi anche sulle regioni centrali, mentre al Sud il tempo si manterrà stabile con anche un nuovo rinforzo del caldo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata odierna che parte stabile sulla Lombardia, ma con peggioramento alle porte. Al mattino avremo infatti tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati con qualche addensamento di passaggio. Non escluso qualche piovasco isolato sulle Alpi. In serata nuvolosità in aumento con locali piogge tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Nella notte maltempo in intensificazione con temporali anche intensi, possibili anche su Milano. Più asciutto sui settori meridionali della regione. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in rialzo nei valori minimi e comprese su Milano tra +23/+24°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Meteo Milano domani

La giornata di domani vedrà la Lombardia alle prese con un peggioramento delle condizioni meteo. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti nuvolosità in transito a cui potranno essere associate piogge e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Ulteriore peggioramento in serata con temporali diffusi e rischio di locali nubifragi. Precipitazioni che insisteranno anche nella notte. Di seguito la tendenza meteo per in prossimi giorni. Temperature in deciso calo nei valori massimi e comprese tra +20/+21°C di minima ed i +25/+26°C di massima.

Tendenza meteo per la Lombardia

Maltempo che insisterà anche nella giornata di venerdì con precip0itazioni a tratti intense e non escluso ancora la possibilità di locali nubifragi. Correnti umide ed instabili che continueranno ad interessare la Lombardia che nel weekend e all’inizio della prossima settimana portando piogge e temporali alternati a pause asciutte. Il clima si manterrà fresco specie nei valori massimi che difficilmente supereranno i +27/+28°C.

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