Meteo Roma – Tempo stabile, cieli soleggiati e clima caldo, ma tra venerdì e sabato possibile arrivo di temporali

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede il Mediterraneo ancora protetto da un promontorio anticiclonico che porta condizioni meteo prevalentemente stabili in Italia. Ma correnti più fresche e instabili sono pronte a lambire la Penisola Italiana portando un peggioramento delle condizioni meteo prima al Nord e poi anche sulle regioni centrali, mentre al Sud il tempo si manterrà stabile con anche un nuovo rinforzo del caldo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna sarà all’insegna del bel tempo sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo in Appennino, per lo più invariato sugli altri settori con qualche nube di passaggio. In serata tempo stabile ovunque con ampi spazi sereni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve ripresa e comprese su Roma tra i +24/+25°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà ancora tempo stabile sul Lazio ma con peggioramento alle porte. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati e qualche nube in transito sull’Alto Lazio. In serata nuvolosità in aumento ma ancora tempo asciutto. prime piogge in arrivo nella notte tra Viterbese, Reatino e Romano. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature con poche variazioni e comprese su Roma tra i +24/+25°C della notte ed i +32/+33°C del primo pomeriggio.

Fase instabile tra venerdì e sabato

Fronte instabile che nella giornata di venerdì dovrebbe portare piogge e temporali sparsi sul Lazio, con fenomeni localmente anche intensi. Residua instabilità che dovrebbe persistere nella giornata di sabato con la possibilità ancora di piovaschi isolati. Caldo che tenderà leggermente ad attenuarsi con un lieve abbassamento delle temperature massime. Condizioni meteo in miglioramento invece per domenica.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile, ma tra venerdì e sabato possibile arrivo di temporali. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!