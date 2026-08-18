Meteo domani 19 agosto: tempo stabile in Italia con tanto sole e locali temporali pomeridiani, ma con peggioramento dalla serata

Situazione sinottica europea
Vasto campo di alta pressione disteso tra Atlantico, Europa meridionale e Mediterraneo con massimi al suolo fino a 1025 hPa nei pressi delle Isole Azzorre, portando condizioni meteo prevalentemente stabili in Italia e con temperature in lieve rialzo. Vasta circolazione depressionaria distesa invece dall’Islanda fino alla Russia occidentale con diversi minimi al suolo, fino a 995 hPa a ridosso della Finlandia. Questa muove aria più fresca sui settori centro-settentrionali del continente.
Previsioni meteo per domani, 19 agosto
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo locali addensamenti su Liguria e al Nord-Est. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo lungo l’arco alpino. In serata e in nottata precipitazioni in movimento sulla Pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 19 agosto
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locale instabilità tra Abruzzo e basso Lazio con isolati acquazzoni o temporali, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 19 agosto
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli pienamente soleggiati. Al pomeriggio locali piovaschi in sviluppo in Appennino e settori interni della Sicilia. In serata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.