Meteo domani 19 agosto: tempo stabile in Italia con tanto sole e locali temporali pomeridiani, ma con peggioramento dalla serata

Situazione sinottica europea Vasto campo di alta pressione disteso tra Atlantico, Europa meridionale e Mediterraneo con massimi al suolo fino a 1025 hPa nei pressi delle Isole Azzorre, portando condizioni meteo prevalentemente stabili in Italia e con temperature in lieve rialzo. Vasta circolazione depressionaria distesa invece dall’Islanda fino alla Russia occidentale con diversi minimi al suolo, fino a 995 hPa a ridosso della Finlandia. Questa muove aria più fresca sui settori centro-settentrionali del continente.

Previsioni meteo per domani, 19 agosto

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo locali addensamenti su Liguria e al Nord-Est. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo lungo l’arco alpino. In serata e in nottata precipitazioni in movimento sulla Pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 19 agosto

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locale instabilità tra Abruzzo e basso Lazio con isolati acquazzoni o temporali, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 19 agosto

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli pienamente soleggiati. Al pomeriggio locali piovaschi in sviluppo in Appennino e settori interni della Sicilia. In serata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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