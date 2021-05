METEO MILANO – Verso un WEEKEND pienamente STABILE, l’ESTATE avanza sull’ITALIA; ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Europa e in Italia

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’Europa è ancora alle prese con una vasta circolazione depressionaria che manifesta un minimo di bassa pressione tra i paesi Baltici e la Scandinavia; sulla penisola Iberica una zona di alta pressione si fa spazio e si espanderà dalla giornata di domani con maggior vigore. Vediamo di seguito le previsioni meteo per questa prima decade di Maggio.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Nel corso della giornata odierna avremo cieli in prevalenza poco o irregolarmente nuvolosi; al pomeriggio sarà possibile qualche piovasco sulle zone pedemontane, che tuttavia non dovrebbero dare adito a fenomeni di rilievo. In serata avremo un aumento della nuvolosità che apporterà piogge e nevicate al di sopra dei 2000 metri sull’arco Alpino. Le temperature risulteranno in calo sia nei valori minimi che massimi (comprese tra 9°C e 17°C). I venti soffieranno debolmente dai quadranti orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – Giornata di venerdì a tratti incerta ma volta ad un generale miglioramento: al mattino avremo precipitazioni sulle Alpi, mentre sulle zone di pianura i cieli dovrebbero risultare poco nuvolosi; nel corso delle ore pomeridiane tempo più stabile e asciutto sulla Lombardia e su Milano. In serata avremo un passaggio di nuvolosità alta, che non darà adito a particolari fenomeni. Temperature in lieve calo sia nelle minime che nelle massime (su Milano comprese tra 10°C e 22°C). I venti saranno deboli di direzione variabile. A seguire ecco le previsioni meteo per il weekend!

