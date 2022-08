METEO MILANO – Weekend STABILE, ma per FERRAGOSTO torna la PIOGGIA; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Il maltempo ha definitivamente lasciato le regioni settentrionali, trasferendosi negli ultimi giorni a quelle centro-meridionali. Il bel tempo è tornato quindi in questo avvio di weekend su gran parte del nord, ma attenzione ad un nuovo peggioramento in arrivo proprio in concomitanza con la festività del Ferragosto. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: weekend stabile con tanto sole

La situazione meteo volge verso un deciso miglioramento sulle regioni settentrionali. Il fronte instabile sta transitando sull’Italia centro-meridionale, mentre al nord il campo barico torna ad aumentare. Nel corso del weekend il tempo risulterà quindi stabile sulla Lombardia con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento maggiore potrà transitare nella giornata di domenica, ma con tempo asciutto. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Milano. Temperature in calo e comprese tra i +18°C della notte ed i +29/+30°C del pomeriggio.

Verso un nuovo peggioramento per Ferragosto

Dopo la fase stabile del weekend, un nuovo peggioramento del tempo potrebbe giungere sul nord Italia con l’avvio della prossima settimana. I massimi pressori tenderanno infatti a trasferirsi in pieno Oceano Atlantico, favorendo l’ingresso di correnti atlantiche sul centro Europa. Un peggioramento del tempo è atteso anche sul nord Italia nel corso della giornata di Ferragosto, quando sulla Lombardia si osserverà un aumento della nuvolosità con rischio piogge o temporali anche sulla città di Milano.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature con lievi variazioni e vicine alle medie del periodo

Le temperature oscilleranno attorno ai valori medi del periodo nel corso dei prossimi giorni, con qualche lieve variazione. I valori minimi notturni si manterranno infatti prossimi ai +19/+20°C, mentre quelli diurni difficilmente supereranno la soglia dei +30/+31°C, ma con tendenza al lieve calo per la festività del Ferragosto a causa di maggiori nubi e rischio pioggia.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo stabile su Milano nel corso del weekend, ma con tendenza al peggioramento per Ferragosto. Temperature prossime alle medie del periodo. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!