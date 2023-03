Meteo Milano – Weekend stabile con temperature miti su tutta la Lombardia; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Correnti Nordoccidentali in scorrimento sul bordo orientale dell’alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale, addosseranno nubi e fenomeni sui settori alpini, mentre condizioni stabili e miti sono attese in pianura. Prossima settimana con ritorno del maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: sabato con nubi al via di giornata, poi sole prevalente

Meteo Milano – Giornata odierna al via con nubi di passaggio sulla Lombardia, ma con tendenza a rapide ed ampie schiarite in arrivo da metà mattinata. Secche correnti in discesa dall’Arco Alpino favoriranno una seconda giornata soleggiata su Milano. Tornano nubi dalla prossima notte. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature primaverili ed al di sopra delle medie del periodo con valori compresi tra i +7/+8°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.

Domenica soleggiata, ma con nubi in aumento dalla sera

Giornata di domenica 12 marzo stabile sulla Lombardia. Il weekend proseguirà stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e durante le ore pomeridiane. Un calo della pressione sul centro Europa favorirà un graduale aumento della nuvolosità sul nord Italia dalla sera, ma con tempo asciutto. Temperature minime stazionarie e comprese tra i +7/+8°C, mentre i valori diurni risulteranno in deciso calo ed attorno ai +15/+16°C. Prossima settimana atteso un nuovo peggioramento. Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.