Meteo – Passaggio freddo per la prossima settimana con neve a bassa quota? Le ultimissime

Avvio di settimana stabile e mite su gran parte d’Italia per il passaggio di una momentanea onda anticiclonica sul Mediterraneo centro-meridionale. Tuttavia, una saccatura dal nord Atlantico scivolerà verso sud, determinando un aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali, con piogge in arrivo dalla sera e neve sui settori alpini a partire dai 1600-2000 metri, in calo sino ai 1200-1400 metri nottetempo tra Alpi Lepontine, Retiche e Pennine. La saccatura a seguire transiterà più decisa anche sul resto d’Italia, portando un calo delle temperature e ritorno della neve a bassa quota ? Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina!

Weekend sull’ Italia influenzato da un flusso mediamente Nordoccidentale, con qualche disturbo al sud e sui settori alpini occidentali . Giornata odierna che vedrà un passaggio di nubi su gran parte del Paese tra il mattino ed il primo pomeriggio, con qualche goccia di pioggia tra Umbria e Toscana, mentre nevicate si addosseranno alle Alpi occidentali a quote di media-alta montagna. Nottetempo peggiora su medio Adriatico ed al sud Peninsulare, lambiti da un impulso instabile in transito sui Balcani, con piogge che tenderanno ad attardarsi anche nella prima parte della giornata di domenica 12 marzo. Temperature miti su tutta Italia con punte localmente superiori ai +20°C.

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico disteso dal nord Africa alla Penisola Iberica, mentre una saccatura a carattere freddo si allunga dalla Scandinavia sino ai Balcani. Il Mediterraneo centrale è quindi interessato da un flusso mediamente Nordoccidentale, responsabile del passaggio di qualche disturbo anche sull’Italia , ma in un contesto termico decisamente mite per il periodo. Prossima settimana più dinamica con possibile colpo di coda invernale? Vediamo maggiori dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Calo termico con ritorno della neve a bassa quota tra martedì e mercoledì?

La saccatura raggiungerà l’Italia tra martedì e mercoledì della prossima settimana, accompagnata da masse d’aria fredde di matrice artico marittima. Torneranno piogge e temporali anche al centro-sud, con diffuso calo termico. Quota neve che tenderà a scendere su tutto il Paese, interessando le basse quote del nord, mentre per il centro-sud al momento emergono ancora delle divergenze. Secondo il modello americano GFS, l’apporto freddo è previsto più incisivo sull’Italia sino a sfiorare il nord Africa. In tal modo la neve scenderà di quota sino a raggiungere le quote medio-basso collinari anche del centro, mentre per i modelli europei ECMWF ed UKMO la saccatura potrebbe essere più orientale, con un minor apporto freddo e quote neve più elevate al sud e sui settori tirrenici. Rimanete aggiornati!