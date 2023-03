Meteo – Weekend in Italia tra nubi di passaggio, qualche disturbo e temperature miti

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico disteso dal nord Africa alla Penisola Iberica, mentre una saccatura a carattere freddo si allunga dalla Scandinavia sino ai Balcani. Il Mediterraneo centrale è quindi interessato da un flusso mediamente Nordoccidentale, responsabile del passaggio di qualche disturbo anche sull’Italia, ma in un contesto termico decisamente mite per il periodo.

Oggi nubi di passaggio, ma con pochi fenomeni e temperature miti

Meteo Italia sabato 11 marzo. Situazione meteorologica odierna che vedrà l’Italia ancora interessata da un flusso mediamente Nordoccidentale. Al nord avremo nubi di passaggio, compatte sui settori alpini occidentali con nevicate a partire dai 1300-1500 metri sulle Alpi Pennine e Lepontine,mentre attorno ai 2000 metri tra le Alpi Graie e Cozie. Tendenza ad ampie schiarite in Pianura dal pomeriggio, mentre nubi e residue nevicate si osserveranno ancora sulle Alpi occidentali di confine; nubi basse dalla sera in formazione sulla Pianura Padana centro-orientale. Al Centro-Sud ed Isole giornata al via con molte nubi di passaggio, con qualche goccia di pioggia tra Toscana e Umbria, nonché sulla Calabria tirrenica. Maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Alternanza di nubi a schiarite dal pomeriggio su gran parte dei settori, mentre nottetempo deboli piogge raggiungeranno l’Abruzzo orientale ed a seguire Puglia e Molise. Temperature miti da nord a sud con valori massimi fino a +20°C.

Domenica con qualche disturbo al sud, stabile sul resto d’Italia

Un debole impulso instabile lambirà le regioni meridionali nel corso della giornata di domenica 12 marzo 2023. Giornata al via con molte nubi al sud Peninsulare con deboli fenomeni associati tra Puglia, Basilicata, Molise e Calabria; ampie schiarite tra Sicilia e Sardegna. Nel corso del pomeriggio residua instabilità si attarderà tra Calabria, Basilicata ed occasionalmente su zone interne della Campania, ma in miglioramento serale. Al centro-nord nubi basse al mattino sulla Pianura Padana e settori adriatici in diradamento nel corso del pomeriggio quando prevarranno ampie schiarite. Sole prevalente o al più con cieli poco nuvolosi sul resto del Paese. Temperature miti con picchi massimi fino a +20/+21°C sul medio Tirreno ed Isole Maggiori.

