METEO MILANO – Weekend tra nubi e rischio PIOGGIA, poi arriva l’alta pressione

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Un vortice depressionario è in azione sull’Italia, pilotando nubi su gran parte del Paese. Il weekend risulterà incerto anche sulle regioni settentrionali dove ritroveremo cieli spesso grigi con qualche pioggia associata alternata a momentanee schiarite. Meteo in deciso miglioramento dalla prossima settimana per l’arrivo dell’alta pressione. Vediamo le condizioni meteo attese oggi e durante la festa della Liberazione sulla città di Milano.

Weekend tra nubi, schiarite e qualche goccia di pioggia su Milano

Meteo weekend incerto su Milano. La ciclogenesi in azione a ridosso della Sicilia, piloterà masse d’aria umide anche sulle regioni settentrionali. Il weekend sarà caratterizzato dal passaggio di nubi a tratti compatte su tutta la Lombardia, con rischio deboli piogge intermittenti, anche se non mancheranno momenti della giornata in cui potranno esserci delle schiarite. Rischio pioggia anche su Milano, specie nel corso delle ore serali e notturne odierne e nel corso delle ore pomeridiane di domenica, seppur con fenomeni piuttosto modesti. Temperature su Milano che saranno comprese tra i +13°C della notte ed i +20°C del primo pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Prossima settimana al via con residui disturbi, poi arriva l’alta pressione

Meteo Milano – La prossima settimana esordirà con residui disturbi sulla Lombardia, con occasionali acquazzoni durante le ore pomeridiane e serali specie sui settori alpini e prealpini. Da martedì l’alta pressione delle Azzorre abbraccerà le regioni centro-settentrionali italiane, con valori barici alti e livellati attorno ai 1022-1024 hPa; meteo quindi in deciso miglioramento da martedì sulla Lombardia, con tanto sole in arrivo anche su Milano.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature con lievi variazioni

La spiccata instabilità determinerà anche una continua variazione dal punto di vista termico su Milano. La giornata odierna vedrà le temperature comprese tra un valore minimo di +14°C ed uno massimo di +21°C. I valori minimi si manterranno sostanzialmente invariati anche nei prossimi giorni, o al più in lieve aumento, mentre i valori diurni oscilleranno attorno ai +20°C fino alla giornata di domani, poi è atteso un deciso aumento per l’arrivo dell’alta pressione con punte fino a +25/+27°C da mercoledì.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo Milano incerto con rischio pioggia nel weekend, poi arriva l’alta pressione dalla prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!