Meteo Milano – Weekend tra nubi e schiarite, maltempo per la prossima settimana; le previsioni

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Un vortice di bassa pressione è in risalita verso le regioni centrali, causando un deciso peggioramento del tempo. Tuttavia, la perturbazione risparmierà gran parte del nord Italia, salvo qualche disturbi per la Romagna, Liguria ed il basso Veneto. Weekend mediamente stabile, quindi, ma la prossima settimana torna il maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: weekend tra nubi e schiarite

La perturbazione non riuscirà a raggiungere la Lombardia nel corso del weekend, pilotando al più innocui addensamenti. Le condizioni meteo su Milano e tutta la Lombardia risulteranno infatti stabile nel corso del fine settimana, seppur con passaggio di nubi medio-alte che si alterneranno a momentanee schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature comprese oggi tra i +8°C del mattino ed i +15°C del pomeriggio, domani in decisa flessione.

Avvio di settimana stabile, poi torna il maltempo

La prossima settimana vedrà un avvio ancora stabile sulla Lombardia. Giornata di lunedì 21 novembre con nubi basse e nebbie al mattino sui settori di pianura, soleggiato su Alpi e Prealpi. Nel corso del pomeriggio si osserverà un lento aumento della copertura nuvolosa da ovest, con piogge in arrivo nel corso della notte. Maltempo atteso per la prima parte della giornata di martedì con neve abbondante sulle Alpi con fiocchi localmente fin sotto i 1000 metri.

Novembre verso un finale più stabile?

La seconda parte della prossima settimana potrebbe risultare più stabile, con una probabile fine dalla fase di maltempo. Residui disturbi potranno attardarsi sui settori meridionali, mentre un’ondulazione anticiclonica del flusso portare condizioni meteo più stabili sul nord Italia. Ultimi giorni di novembre a rischio anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale. Attenzione al possibile affondo di una saccatura artica sull’Europa orientale, lambendo parte del Paese con decisa flessione termica, ma da confermare.





Meteo su Milano stabile nel corso del weekend, ma con nubi alternate a schiarite, a seguire possibile peggioramento per l'arrivo di una perturbazione atlantica tra la fine di lunedì e la giornata di martedì.