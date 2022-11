Meteo Milano – Weekend tra nubi, schiarite e foschie; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Campo barico alto e livellato attorno ai 1033 hPa, determina un weekend stabile sulle regioni settentrionali. Tuttavia, la pressione subirà una progressiva flessione nel corso delle prossime ore, per l’arrivo di una goccia fredda dalla Grecia verso il sud Italia ed in risalita verso nord nel corso della giornata di domenica. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: sabato con nubi, foschie e schiarite sulla Lombardia

L’avvicinamento di una goccia fredda dai Balcani verso il Sud Italia, pilota nubi medio-alte verso le regioni settentrionali italiane, ma in un contesto di stabilità. Alta pressione, infatti, ancora ben salda sulla Lombardia, con valori al suolo fino a 1033 hPa, favorirà una giornata di sabato stabile su Milano, ma con foschie al primo mattino e nubi di passaggio durante l’intero arco di giornata. Schiarite nottetempo, ma con ritorno di foschie e banchi di nebbia sui settori di pianura ed hinterland milanese. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in calo e comprese tra i +8°C del mattino ed i +14°C del pomeriggio.

Domenica ancora stabile su Milano, ma con piogge in arrivo dalla notte

Il weekend proseguirà mediamente stabile sulla Lombardia. Giornata di domenica con iniziali cieli sereni anche su Milano, salvo foschie alle prime ore del mattino. Nel corso del pomeriggio-sera, la risalita della goccia fredda dal sud Italia, determinerà un progressivo aumento della copertura medio-alta. Nubi in ispessimento nottetempo con possibili deboli piogge o pioviggini su tutta la Lombardia. Prossima settimana autunnale, con neve in arrivo sulle Alpi.

Temperature con lievi variazioni, ma con valori oltre le medie del periodo

Nubi e dense foschie si alterneranno a momentanee schiarite nel corso del weekend, determineranno poche variazioni termiche, ma con valori ancora attesi al di sopra delle medie del periodo. Su Milano i valori notturni si manterranno attorno ai +10°C, mentre le massime oscilleranno attorno ai +14/+15°C, ovvero al di sopra delle medie del periodo con scarti più marcati nei valori minimi.





