Meteo Milano – Giornate attese tra nubi, schiarite ed acquazzoni sulla Lombardia; le previsioni

Vasta lacuna barica sull’Europa centro-meridionale condizioni il tempo anche sull’Italia. Giornata odierna che vedrà la risalita di una perturbazione sulle regioni centro-meridionali, mentre tempo spiccatamente instabile al nord. Weekend che proseguirà incerto anche nella giornata di domenica, poi ad inizio settimana nuova ondata di maltempo al centro-sud e parte del nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: sabato tra nubi, schiarite e brevi acquazzoni

Meteo Milano – Weekend al via con nubi sparse sulla Lombardia, ma con tempo asciutto nel corso del mattino. Seconda parte di giornata che farà registrare un aumento dell’instabilità con acquazzoni sparsi e possibili temporali sui settori prealpini; pioggia attesa anche su Milano. Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore serali, ma con cieli attesi tra il variabile ed il nuvoloso. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature comprese tra i +12/+13°C della notte ed i +18/+19°C del pomeriggio.

Domenica uggiosa sulla Lombardia con piogge anche su Milano

Vortice di bassa pressione in risalita dal nord Africa, si porterà sull’alto Adriatico nella giornata di domenica. Tempo uggioso sin dal mattino sulla Lombardia con molte nubi e precipitazioni diffuse, mediamente di debole intensità; neve sulle Alpi dai 1900-2100 metri. Nel corso del pomeriggio attesi ancora deboli fenomeni su Milano, in miglioramento serale. Prossima settimana dinamica con frequenti passaggi instabili, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossima settimana instabile su Milano

Mese di maggio verso una nuova fase perturbata. Inizio della prossima settimana vedrà la risalita di una perturbazione dal nord Africa. Lunedì sulla Lombardia attesi cieli nuvolosi, ma con tempo asciutto su Milano; possibili acquazzoni a ciclo diurno sui settori prealpini. Martedì diffuso peggioramento con precipitazioni sparse anche su Milano; a seguire tempo incerto con acquazzoni e temporali a ciclo diurno più probabili su Alpi e Prealpi, più asciutto su Milano. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano incerto con rischio acquazzoni nella giornata odierna, piogge per domenica. Avvio di settimana più asciutto, poi nuove piogge attese per martedì. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!