Meteo – Maltempo atteso anche per la prossima settimana con frequenti passaggi perturbati, rischio nubifragi

Lacuna barica persistente sul centro-sud Europa

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici confermano la tendenza meteo che vi abbiamo mostrato la scorsa settimana. Anche nel corso della prossima settimana una lacuna barica insisterà sul bacino del Mediterraneo, condizionando il tempo sull’Italia. La vasta lacuna barica favorirà la genesi di diverse depressioni al suolo, portando a più fasi condizioni di maltempo sull’Italia con piogge abbondanti ed ancora rischio nubifragi. Vediamo nel dettaglio le possibili fasi meteo per i prossimi giorni.

Meteo weekend: ciclogenesi in risalita dal nord Africa, piogge in arrivo su tutta Italia

Meteo in nuovo peggioramento nel weekend per la risalita dal nord Africa di una depressione, in azione domenica sull’alto Adriatico. Giornata odierna che vedrà tempo incerto sul nord Italia con acquazzoni e temporali più probabili su Alpi, Prealpi, Appennino e Triveneto. Peggiora nottetempo sulla Romagna e settori meridionali del Triveneto. Molte nubi al centro-sud con piogge sparse, più frequenti ed abbondanti dal pomeriggio su Lazio, Umbria meridionale, Abruzzo e Sardegna orientale. Scatta l’allerta meteo della Protezione Civile per le prossime 24 ore. Domenica con piogge diffuse al nord, residui fenomeni al centro-sud, ma in momentaneo miglioramento.

Lunedì nuovo forte maltempo al centro-sud

Forte maltempo atteso per inizio settimana. I principali modelli matematici odierni simulano il possibile sviluppo ad inizio settimana di una profonda ciclogenesi afro mediterranea. Il minimo di bassa pressione prenderebbe forma tra il Canale di Sicilia e la Tunisia, approfondendosi durante la sua risalita verso l’Italia sino a scendere sotto i 990 hPa. Se tale simulazione verrà confermata si tratterebbe di una depressione insolitamente profonda per il periodo e per un certo verso eccezionale. Al momento esistono ancora delle incertezze sulla sua evoluzione, ma la sua risalita verso nord porterebbe ad un’intensa ondata di maltempo al sud, Sicilia e parte del centro con piogge e temporali abbondanti e rischio nubifragi. Maltempo che potrebbe trasferirsi a seguire anche alle regioni di Nordest, con nuovo rischio allagamenti per l’Emilia-Romagna.

Prossima settimana perturbata, piogge abbondanti su gran parte d’Italia

Martedì atteso maltempo al centro-nord con piogge e temporali anche abbondanti. Lacuna barica che rinnoverà condizioni a tratti perturbate sull’Italia almeno fino a metà settimana con alternanza di fasi instabili a brevi pause asciutte. Nuovi nubifragi sono attesi nei prossimi giorni; al momento le regioni a rischio piogge intense sono Sicilia, Campania, Lazio, Umbria meridionale, Romagna e basso Veneto. Rimanete aggiornati!

