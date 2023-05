Meteo Napoli – Ancora instabilità tra oggi e domani, poi torna il sole sulla Campania con clima primaverile

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! circolazione depressionaria con aria fredda in quota in transito sul Mediterraneo centrale porta instabilità in Italia fino a domani con piogge e temporali, poi rimonta l’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Al mattino cieli nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi su tutta la regione, localmente anche a carattere temporalesco. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con maltempo diffuso. In serata ancora fenomeni residui ma a carattere isolato. Più asciutto nella notte. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature miti e comprese su Napoli tra i +14/+15°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Previsioni meteo Napoli domani

Meteo Napoli – Al mattino avremo spiccata variabilità su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto salvo delle piogge in Irpinia. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni nelle zone interne della Campania, ancora variabilità asciutta su Napoli e sul resto della regione. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti ancora nelle zone interne. Di seguito la tendenza meteo per la seconda parte di settimana. Temperature in rialzo nei valori massimi, comprese su Napoli tra 14°C e 21°C.

Torna il bel tempo nella seconda parte di settimana

Come appena visto, la goccia fredda in transito sul Mediterraneo centrale porta ancora instabilità anche sulla Campania tra oggi e domani con piogge e acquazzoni. Ma da giovedì è atteso l’arrivo di un campo d’alta pressione con tempo più stabile per la seconda parte della settimana. Anche le temperature tenderanno ad aumentare, portando un clima di stampo primaverile, con massime su Napoli anche sui +23/+24°C. Rimanete aggiornati!

Meteo su Napoli in ancora instabile con piogge e acquazzoni, ma da giovedì arriva il bel tempo.