Meteo Napoli – Arriva l’alta pressione, atteso un periodo stabile sulla Campania; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Un campo d’alta pressione tende ad affermarsi sul bacino del Mediterraneo, portando una fase più stabile e mite sull’Italia. Salvo un momentaneo calo a metà settimana, l’alta pressione potrebbe insistere anche durante le festività natalizie. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica stabile sulla Campania

Campo barico in aumento ed attualmente livellato sulla Campania attorno ai 1028 hPa, favorirà una bella giornata di domenica su tutta la regione. Su Napoli i cieli risultano soleggiati in queste ore del mattino e rimarranno tali anche durante il pomeriggio. Stellato nottetempo. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in ripresa e comprese tra i +7°C di minima ed i +16°C di massima.

Avvio di settimana stabile, poi qualche nube di passaggio

Periodo stabile che si prolungherà anche ad inizio settimana. La giornata di lunedì 19 dicembre trascorrerà asciutta su tutta la Campania con cieli sostanzialmente sereni su Napoli. Giornata di martedì che vedrà un lento aumento delle nubi da ovest per un momentaneo cedimento del campo barico con successivo passaggio di un impulso instabile al centro-nord. Temperature con lievi variazioni e comprese tra i +10°C ed i +15°C.

CONTINUA A LEGGERE





Possibile anticiclone per Natale con tempo stabile Napoli

Mese di dicembre che potrebbe prendere la via dell’anticiclone sull’Italia, almeno per quanto riguarda quella centro-meridionale. Secondo i principali centri di calcolo, una nuova rimonta anticiclonica è attesa proprio in concomitanza delle festività natalizie, quando un promontorio subtropicale potrebbe raggiungere l’Italia. Festività natalizie in tal caso che trascorrerebbero stabili su Napoli, con temperature al di sopra delle medie del periodo.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli stabile per l’affermazione di un campo anticiclonico Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!