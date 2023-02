Meteo Napoli – Arrivano fredde correnti artiche, ma con pochi fenomeni sulla Campania

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Torna l’Inverno sull’Italia, dopo un momentaneo rialzo termico. Correnti artiche marittime in queste ore e continentali in arrivo tra domani e martedì, determineranno un periodo di sotto media termico sull’Italia, ma con pochi fenomeni e per lo più confinati ai settori orientali ed alle due Isole Maggiori. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica con tempo stabile sulla Campania

Giornata stabile quella odierna sulla Campania. Alta pressione presente sull’Italia, con valori al suolo fino a 1026 hPa su Napoli, e correnti orientali determineranno una avvio di giornata soleggiata su tutta la Campania, salvo nubi innocue addossate all’Appennino. Tempo stabile e soleggiato su Napoli anche nella seconda parte di giornata con cieli stellati nottetempo. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature con poche variazioni e comprese tra i +5°C di minima ed i +9°C di massima.

Avvio di settimana con qualche nube, ma in un contesto stabile

Alta pressione che si manterrà anche ad inizio settimana, con valori barici sulla Campania livellati attorno ai 1030 hPa. Tempo quindi stabile su Napoli nel corso della giornata di lunedì 6 febbraio, seppur con nubi in aumento da nord dal tardo pomeriggio-sera con cieli tendenti al variabile. Temperature invernali con valori compresi tra i +3°C della notte ed i +8°C del pomeriggio.

Fase stabile, ma invernale fino al prossimo weekend

L’Italia vivrà un periodo invernale che interesserà gran parte della prossima settimana. Correnti artiche continentali raggiungeranno la Campania ad inizio settimana, portando un ulteriore calo delle temperature. La Campania, tuttavia, rimarrà sottovento al flusso nord-orientale, con tempo che risulterà piuttosto stabile. Prossimi giorni con ampie schiarite su Napoli, salvo qualche nube di passaggio per la giornata di lunedì 6 febbraio. Qualche debole nevicata non è esclusa a ridosso dell’Appennino fino ai settori pedemontani. Temperature minime attese attorno ai +2/+3°C, mentre le massime si porteranno attorno ai +8/+9°C, quindi inferiori alle medie del periodo.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

