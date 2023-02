Meteo Febbraio – Italia verso un periodo con freddo intenso e neve anche in pianura, le ultimissime

Meteo Italia: irrompono le fredde correnti artiche

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Tornano condizioni meteo invernali sull’Europa centro-orientale ed in Italia. Il tutto è causato dalla discesa di fredde correnti artiche, attivate da un coriaceo blocco anticiclonico disteso dal vicino Atlantico al Mar del Nord. L’aria fredda ha ormai raggiunto anche l’Italia, specie Peninsulare, con temperature che hanno subito un deciso calo nelle ultime ore e con i primi fiocchi di neve segnalati sino a ridosso delle coste di Abruzzo, Molise e Puglia.

Meteo Febbraio: prossima settimana con freddo e neve localmente fino alle pianure

Circolazione fredda sull’Italia fino al prossimo weekend. Ad inizio settimana l’anticiclone tenderà ad estendersi dal Mar del Nord sino ai Paesi Baltici e nord della Russia, favorendo un ulteriore apporto freddo verso l’Italia, questa volta di matrice artico-continentale, quindi masse d’aria molto fredde anche nei bassi strati. L’apice dell’ondata di freddo a scala nazione dovrebbe raggiungersi tra lunedì e martedì, quando i valori massimi si manterranno diffusamente al di sotto dei +10°C, fatta eccezione per le due Isole Maggiori. Temperature che risulteranno al di sotto delle medie del periodo localmente anche di 6-8°C, fino a 10°C sui settori montuosi. Freddo intenso al centro-nord fino alla giornata di giovedì, mentre sulle due Isole si registrerà un graduale addolcimento termico. Temperature minime in discesa nei prossimi giorni sino a portarsi al di sotto dello zero al nord e gran parte del centro, specie tra martedì e mercoledì quando in Pianura Padana si potrà scendere anche al di sotto dei -5°C. Neve attesa in pianura specie sul Piemonte occidentale e tra i settori del medio-basso Adriatico ed alta Calabria ionica, in questo caso sino a ridosso dei settori costieri. Neve sui settori collinari di Sicilia e Sardegna.

Meteo dal 13 al 20 febbraio: torna il rischio alta pressione?

Dopo la fase invernale potrebbe tornare l’alta pressione? E’ quanto emerge dagli ultimi outlook modellistici, anche se permane ancora elevata l’incertezza sull’evoluzione meteo a lungo termine. Secondo l’emissione probabilistica del modello europeo i geopotenziali potrebbero risultare superiori alle medie del periodo dal 13 al 20 febbraio tra il bacino del Mediterraneo e l’Est Europa, mentre inferiori tra Groenlandia ed Atlantico settentrionale. In tal modo l’Italia potrebbe essere interessata da un periodo stabile. Si attenuerà il freddo flusso nord-orientale con temperature in ripresa, ma con valori vicini o di poco superiori alle medie del periodo. Inverno meteorologico verso la conclusione con la fine di febbraio, vediamo come potrebbe terminare la stagione fredda.

Possibili colpi di coda dell’Inverno tra fine febbraio e inizio marzo?

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. Inverno quindi che da metà febbraio potrebbe andare incontro ad un brusco stop. Venti zonali a 10 hPa, tuttavia, sono previsti in deciso rallentamento nel corso delle prossime settimane, a causa di possibili flussi di calore in risalita dalla troposfera; in tal modo il vortice polare potrebbe indebolirsi proprio nell’ultima parte del mese di febbraio, con possibili colpi di coda dell’Inverno tra fine febbraio e marzo. Rimanete aggiornati!

